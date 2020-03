Coronavírus: IPCA suspende aulas até pelo menos dia 20 de março

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) decidiu suspender toda a atividade letiva presencial no campus e polos até ao próximo dia 20 de março, situação que será reavaliada continuamente, em função da evolução do problema e do contexto nacional. Apesar de não existirem, à data, casos de infeção registados entre os membros da comunidade académica IPCA, esta medida de prevenção é tomada devido ao rápido crescimento de casos de infeção na área de influência do IPCA e também seguindo as recomendações emanadas pelas autoridades de saúde e proteção civil e previstas no Plano de Contingência Interno do IPCA.

Esta terça-feira, por despacho da Presidente do IPCA, Maria José Fernandes, a comunidade académica IPCA foi informada de que, para além de estarem suspensas todas as atividades letivas presenciais, encontram-se ainda encerrados os espaços onde decorrem atividades de ensino e práticas laboratoriais, a biblioteca e todas as unidades alimentares. Também o serviço de atendimento presencial aos estudantes nos serviços do IPCA fica suspenso, sendo as interações realizadas por e-mail ou telefone.

Pode ler-se ainda no despacho que “todos os eventos calendarizados estão suspensos, adiados ou cancelados, designadamente conferências, seminários, cerimónias, aulas abertas, visitas de estudo, Open Days e eventos de natureza similar”.

Entre as medidas destinadas à prevenção da propagação do COVID-19, o IPCA suspendeu ainda as deslocações em serviço, seja em território nacional ou no estrangeiro.

O IPCA tem mantido a sua comunidade académica informada acerca das medidas de prevenção do vírus através dos vários canais de comunicação, seja por e-mail, pelo circuito interno de TV, por divulgação nas redes sociais e no site, tendo como suporte o Plano de Contingência Interno do IPCA.

Juntamente com a direção das Escolas e as direções de curso, está a ser articulado o acompanhamento pedagógico aos estudantes, durante o período de suspensão, através do uso de ferramentas e metodologias de ensino à distância.

Estas medidas aplicam-se até ao dia 20 de março, podendo ser ajustadas ou prorrogadas em função da evolução da situação e da avaliação que, em cada momento, for feita da adequação das medidas agora adotadas à finalidade de prevenção e controlo do COVID-19.

As medidas adotadas no IPCA têm um carácter preventivo, apelando-se a toda a comunidade que tenha uma atitude responsável para um contributo societal mais eficaz.