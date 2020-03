Coronavírus: Humanitave de Famalicão vai às compras ou à farmácia pelas pessoas mais vulneráveis

Seguindo o exemplo de um jovem empresário famalicense com loja no Porto, a associação de Vila Nova de Famalicão Humanitave está disponível para ajudar os mais vulneráveis ao vírus covid-19.

Esta associação, reconhecida recentemente como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento pelo Instituto de Camões, compromete-se a fazer as ações do dia-a-dia, como ir às compras e à farmácia, garantindo todas as precauções necessárias que o momento exige.

Os interessados na ajuda devem contactar o número da Humanitave 962 784 200