Coronavírus: Homem de Outiz é o segundo famalicense infetado

ÚLTIMA HORA

É da freguesia de Outiz o segundo famalicense infetado pelo Covid-19.

De acordo com uma familiar, os sintomas surgiram ao homem de 56 anos na quinta-feira passada, com febre e dores no corpo. Antes de sair de casa, o doente optou por ligar para o SNS24, onde aguardou cerca de 6h para ser atendido.

Na chamada telefónica com o assistente, foram feitas algumas questões de despiste ao coronavírus. O operador concluiu que o doente não apresentava sintomas compatíveis com o covid-19, encaminhando-o para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O homem ficou a aguardar consulta na sala de espera do CHMA até perto 01h00 de sexta-feira, altura em que foi medicado na sequência de algumas análises. Por ação do próprio manteve-se em repouso até domingo, quando regressou ao hospital, já mais debilitado, transportado pelos bombeiros na sequência de mais uma chamada para o SNS24.

De regresso ao Hospital de Famalicão, o doente foi colocado numa zona isolada e submetido a mais uma bateria de testes até receber a notícia de que tinha dado positivo para Covid-19. O infetado foi levado para o Hospital de Braga, onde se mantém em isolamento.