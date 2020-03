Todas as escolas de Portugal poderão fechar portas com o objetivo de tratar o surto do vírus covid-19.

A possibilidade de encerramento destes estabelecimentos de ensino vai ser analisada esta quarta-feira, em reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública.

A informação foi avançada pelo Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues.