Coronavírus: Funcionário da S.Roque em Oliveira S. Mateus com Covid-19

Um trabalhador da maquinagem, na empresa S.Roque, em Oliveira S.Mateus, é um dos mais recentes casos confirmados de Covid-19 no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o homem, residente na freguesia de Bairro, com cerca de 25 anos, encontra-se em casa desde a passada segunda-feira. Suspeita-se que terá sido infetado pela companheira, tendo ficado a conhecer o resultado do teste no final da passada semana.

A informação já terá sido comunicada aos trabalhadores.

À Cidade Hoje a empresa optou por não prestar esclarecimentos. Entretanto, a nossa redação sabe que os profissionais que contactaram diretamente com o funcionário foram encaminhados para casa. A área de trabalho onde esteve o funcionário foi também alvo de uma desinfeção.