A família do homem, residente em Outiz, infetado com o coronavírus não apresenta sintomas da doença. Apesar do contacto, os familiares mantêm-se em isolamento voluntário, para avaliar o evoluir do estado de saúde e evitar alarme social na localidade.

O homem, técnico de máquinas agrícolas, informou do seu estado todos as pessoas com quem contactou durante os últimos dias.

Recorde-se que este famalicense suspeita ter sido infetado numa feira na Trofa.