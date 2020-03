Com o passar dos dias intensificam-se os sinais de preocupação no alastramento do coronavírus.

O facto de já existirem casos nas cidades do Porto e Braga parece preocupar os famalicenses. São muitas as superfícies comerciais, no concelho de Vila Nova de Famalicão, que já viram esgotar de grande parte dos produtos utilizados para a população se proteger contra o vírus.

As soluções em gel, ou até mesmo o álcool etílico, são os produtos mais procurados e que já levaram à rutura de stock.