Coronavírus: Famalicense infetado recupera em casa

Segundo últimas informações, o famalicense infetado com o coronavírus está em casa, sob monitorização do Serviço Nacional de Saúde (Saúde 24). A mulher e filho estão de quarentena, igualmente em casa.

Recorde-se que o homem, residente em Brufe, com mais de 50 anos, esteve internado no Hospital de S. João, depois da confirmação de que está infetado pelo coronavírus. Pai e filho, com sintomas da doença, foram internados na unidade hospitalar do Porto, na passada segunda-feira. O filho, depois de duas análises, deu negativo.