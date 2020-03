Uma famalicense, com 95 anos, faleceu este sábado em Braga, na sequência de uma infeção pelo vírus covid-19.

A mulher estava internada num lar residencial em Braga. O seu estado de saúde agravou-se depois de ter contraído o coronavírus.

A vítima, já debilitada, foi transportada este sábado para uma unidade hospitalar onde acabou por falecer.

No mesmo dia, um outro homem em Braga infetado com o covid-19 faleceu. Tinha 87 anos e estava internado no hospital local.

Fonte: O Minho