O Jornal de Notícias está a avançar que há dois casos de infeção de coronavírus em Portugal.

A publicação refere que o vírus infetou dois pacientes internados em hospitais do Porto, um no hospital de Santo António, outro no S.João

Ambos os casos estão dependentes de contra-análise.

A ministra da saúde vai falar ao país ainda no decorrer desta manhã.