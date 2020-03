O “Duatlo Famalicão – A Cimenteira do Louro”, agendado para o dia 29 de março, foi adiado para 5 de outubro deste ano. Seguindo as recomendações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) face à rápida propagação do vírus COVID-19, com especial incidência na região Norte, a Federação Triatlo Portugal e a Associação Amigos do Pedal entendem que adiar a prova é, neste momento, a atitude mais sensata e prudente.