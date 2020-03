O hospital de Famalicão recebeu dois casos suspeitos de coronavírus.

Segundo avança o Jornal do Ave, “um homem foi esta manhã transferido para o Hospital de Braga e, neste momento, está no serviço de urgência uma mulher com sintomas do vírus”.

A mesma publicação avança que há cerca de 20 profissionais que estão em isolamento (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares).