Coronavírus: Câmara de Famalicão encerra equipamentos públicos

Na sequência de orientações da Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão e da Direção Geral da Saúde devido ao coronavírus – COVID-19, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decidiu tomar as seguintes medidas preventivas, em vigor a partir de amanhã, 11 de março, até decisão em contrário:

– Encerramento das Piscinas Municipais de Famalicão (apenas terão acesso ao equipamento os atletas de competição para efeitos de cumprimentos de plano de treino)

– Encerramento dos Pavilhões Municipais

– Encerramento dos Museus e equipamentos culturais da responsabilidade municipal

– Cancelamento da agenda da Casa das Artes.

– Cancelamento das Férias Desportivas da Páscoa 2020

– Suspensão dos programas educativos municipais desenvolvidos nas escolas famalicenses

– Suspensão dos programas desportivos municipais

– Encerramento das Bibliotecas Municipais

– Encerramento da Casa da Juventude

– Encerramento de todos os serviços de atendimento ao público, com exceção do Balcão Único de Atendimento e dos Serviços do Ambiente.

Para além das medidas agora tomadas, o município tem ativado um plano de contingência nos serviços municipais que promove uma série de procedimentos para a operacionalização e implementação de medidas de prevenção tendo em vista o Coronavírus – COVID-19, seguindo as recomendações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Coordenado pelos Departamento de Saúde, Segurança e Higiene no trabalho e pela Proteção Civil Municipal, o plano aponta para vários níveis de intervenção e que definem as regras e cuidados a ter pelos serviços no atendimento municipal autárquico.