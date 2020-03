Coronavírus: Câmara cria Linha para acompanhar e apoiar seniores

A Câmara Municipal de Famalicão acaba de anunciar a criação da Linha Mais e Melhores Anos criada para dar apoio e assistência aos cerca de 3500 seniores não institucionalizados que estão inscritos neste programa desportivo municipal.

Os interessados que não fazem parte do programa Mais e Melhores Anos mas que queiram beneficiar deste acompanhamento devem enviar um email para [email protected] ou contactar o número 800292827.

O objetivo desta linha é ajudar a quebrar o isolamento dos seniores em que se encontram neste momento de confinamento obrigatório, com alguns conselhos úteis, acompanhando o dia-a-dia, mas também para diagnosticar as dificuldades e levar uma palavra amiga. «Queremos manter o contacto com os nossos seniores, queremos perceber se estão bem e se permanecem ativos, se precisam de algum tipo de apoio e como estão a lidar com esta situação. Queremos, principalmente, que saibam que não estão sozinhos», assinala o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Cerca de 60 professores municipais de desporto, afetos ao programa municipal, estão diariamente a desenvolver estes contactos pessoais via telefónica. Em caso de necessidade, os seniores não precisam de esperar pela chamada do seu interlocutor pois têm o seu número e podem contactá-los sempre que necessário.

Para além do aconselhamento e apoio, a cada chamada telefónica os técnicos registam diversos dados como a medicação, alimentação e as visitas recebidas, com a identificação de cada idoso. Serão deixadas várias recomendações: como lidar com Covid 19 e os cuidados a ter, ideias para ocuparem o tempo da melhor forma possível, mantendo-se ativos e despertos.

O programa Mais e Melhores Anos abrange atualmente 4200 seniores e decorre nos vários complexos desportivos do concelho (Famalicão, Ribeirão, Joane e Oliveira São Mateus) com a promoção de inúmeras atividades desportivas.