Coronavírus: Cadeia de supermercados obriga clientes a usarem luvas nas compras

Numa altura em que Portugal se aproxima do pico da pandemia do covid-19, multiplicam-se as medidas de prevenção para evitar que o vírus se propague.

O recém chegado grupo de lojas Mercadona adotou que, até ao momento, não tinha sido praticada em mais nenhuma grande superfície comercial. A partir de agora, os clientes que desejem fazer compras nestas lojas espanholas devem, obrigatoriamente, calçar luvas. Só assim é que o acesso às instalações é permitido.

As luvas são fornecidas pelo Mercadona, estando disponíveis na entrada das lojas.