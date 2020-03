No âmbito das medidas do plano de contingência face ao risco de COVID-19, os B.V. Famalicão decidiram encerrar o ginásio por tempo indeterminado, bem como interditar o acesso público ao quartel na área operacional, incluindo aos serviços de secretaria disponível, no entanto, através do 252 301 111 e 919 747 114 ou pelo e-mail: [email protected]

Os passeios de todo-o-terreno e BTT foram, também, cancelados.