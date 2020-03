Coronavírus: Bancos aconselham clientes a usar canais digitais

Os bancos estão a aconselhar os clientes a evitar idas aos balcões para travar a propagação do coronavírus, devendo privilegiar os canais digitais como o homebanking ou as aplicações das instituições. No caso de compras, é recomendado que façam os pagamentos com cartão, se possível contactless.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) em comunicado, lembra que operações do dia-a-dia como transferências bancárias, pagamento de serviços ou carregamentos de telemóveis podem ser executadas através do homebanking ou app do banco, bem como das máquinas de self-service instaladas nas agências ou da rede de ATMs.