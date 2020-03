Coronavírus: Ambicalendário limpa e desinfeta voluntária e gratuitamente

A Ambicalendário está a proceder, de forma gratuita, a trabalhos de limpeza e desinfeção de espaços públicos em várias freguesias do concelho e de localidades vizinhas, como na Trofa, Guimarães e Vizela.

Um trabalho voluntário e sem qualquer custo para as autarquias locais. Vítor Brandão, responsável da empresa, não procura protagonismo nem os louros deste trabalho solidário mas, como diz, «neste momento que vivemos não ficava bem comigo próprio fazer negócio com este serviço. Faço-o para o bem de todos, para o bem da comunidade. É isso que conta e importa neste momento de dificuldade».

A empresa presta este serviço com cerca de seis funcionários e ainda assume os custos com os produtos de desinfeção, fatos de proteção e pulverizadores.

Tudo começou em Castelões e, a partir daí, «os contactos de outras Juntas de Freguesias, com as quais trabalhamos, não mais pararam», refere o empresário.

Atualmente, a Ambicalendário já presta este serviço de limpeza e desinfeção em Joane, Mogege, Vale S. Martinho, Requião, Gavião, Calendário, Famalicão, Riba de Ave, S. Cosme, Portela, Santo Adrião (Vizela), Ronfe (Guimarães) e Bougado (Trofa).

A Ambicalendário, com sede em Mogege, é uma empresa ligada à área ambiental onde desenvolve diversas atividades com profissionais experientes e capacitados para as diversas atividades ambientais e florestais.