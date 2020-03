Coronavírus: AFSA mantém jogos de fim de semana

A direção da Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão (AFSA) decidiu manter a atividade desportiva oficial do próximo fim de semana. «Sem alarmismos e com sentido de responsabilidade» face ao COVID 19, sublinha a direção, em comunicado.

Contudo, seguindo o conselho de instituições públicas, está suspenso o cumprimento inicial das equipas e da equipa de arbitragem. «Sem descurar nunca o bem-estar e a saúde de todos os intervenientes nos diferentes escalões do campeonato concelhio, a direção da AFSA alerta para a necessidade de todos mantermos uma postura responsável e preventiva durante este surto», acrescenta.

Este é o comportamento válido para este fim de semana; no futuro promete continuar atenta aos novos desenvolvimentos e conselhos das autoridades de saúde para avaliar permanentemente o evoluir da situação. Quer isto dizer que pode adotar as medidas que entender imprescindíveis e necessárias a cada momento, podendo vir a ampliar ou a reduzir as medidas agora implementadas.