Coronavírus: AFSA cancela jornada deste fim de semana

A Associação de Futebol de Salão Amador acaba de determinar o cancelamento da jornada deste fim de semana. Recorde-se que esta terça-feira, a associação que organiza os campeonatos concelhios de futsal, assumia, em comunicado a realização dos jogos. No entanto, com o evoluir da situação decorrente do coronavírus e das recomendações da Comissão Municipal de Proteção Civil, a AFSA decidiu cancelar a jornada desportiva.

No decurso da próxima semana, a AFSA toma nova posição sobre as jornadas futuras.