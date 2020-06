Coronavírus Afeta Mercado Imobiliário Português

Teremos de aguardar alguns meses mais para conseguir ver o impacto real e expressivo no mercado imobiliário português.

Pautado por um crescimento ímpar, como dão conta dados recentes do Portal Imobiliário de Referência Imovirtual na ordem dos 12% entre Março de 2019 e 2020, vê agora os primeiros sinais claros do efeito da pandemia.

Com efeito, entre Fevereiro e Março de 2020 o crescimento observável foi de meros 2% o que revela o efeito estrondoso num dos mercados de maior crescimento do país.

O Hoje

Ainda que estejamos sempre e meramente a contar com o Presente e o seu efeito nos dados, a figura estatística ainda agora se começa a desenhar em relação aos efeitos do coronavírus no mercado imobiliário português.

Com o mundo envolto em incerteza e as viagens internacionais reduzidas a conta-gotas, um mercado que assenta em muito no boom turístico observado poderá ter que aguardar algum tempo até que possa voltar a uma fase de crescimento e, talvez ela, em moldes diferentes do que foi observado até aqui.

Para muitos, este momento poderá significar uma oportunidade única de investir na habitação que tanto adiaram ou inclusive no investimento que desejavam ter feito até aqui dentro da área do imobiliário.

Se é certo que de momento reina a incerteza, é também no meio de crises que se criam as melhores oportunidades.

O Amanhã

Incertos no que respeita à duração dos efeitos do coronavírus no mercado imobiliário português, existem alguns pontos que são irredutíveis.

Por um lado, Portugal não perdeu em nada o seu apelo como destino turístico e manterá durante e após esta crise, os mesmos pontos fortes que trouxeram até nós milhões de turistas e fizeram mover segmentos da economia que até então pouco ou nada impactavam.

Ao verificarmos que o mercado de compra e venda havia crescido 12% entre Março de 2019 e 2020, em muito impulsionado por este motor económico, podemos aperceber-nos do seu real potencial não só no passado mas também como perspetiva de futuro.

Assumindo que a situação é meramente temporária, grande parte das previsões económicas apontam já para um crescimento ímpar das economias em 2021, o que significa que aqueles que tenham meios e visão para colocar um investimento neste momento de incerteza poderão vê-lo valorizado em muito num relativamente curto espaço de tempo.

Oportunidades em Tempos de Pandemia

Ainda que a atual situação possa não inspirar muitos a procurar nova casa, a realidade é que nos próximos anos poderemos não ter iguais oportunidades como aquelas que se apresentam no mercado.

Quer se considere o estagnar do preço de compra e venda de forma temporária ou a forte queda no mercado de arrendamento em muito impulsionada por uma quebra na procura turística de aluguer de curto prazo, ambos os cenários poderão ser a resposta que muitas famílias procuravam em relação à possibilidade de vir a ter uma nova habitação em breve.

Assumindo que poucas situações podem ter um impacto tão nefasto como a atual e que a mesma é meramente temporária, será portanto, de assumir que este seja um mero intervalo numa escalada de preços que em breve seguirá o seu rumo.