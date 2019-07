Convívio de Autarcas em Avidos

Os autarcas do concelho de Famalicão reuniram-se, no sábado, no Parque de Merendas de Avidos, no habitual encontro que marca a época antes das férias.

É um momento de convívio entre autarcas, por isso as horas são passadas com jogos tradicionais e em convívio à mesa.

«Hoje é um dia para nos conhecermos melhor para além da política. Estamos aqui como homens e mulheres famalicenses, que gostam da sua terra, estamos aqui como uma família que somos e que gostamos de estar juntos e de conviver», salientou, a propósito, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Recorde-se que o Dia do Autarca é uma iniciativa que arrancou em 2015, promovida pelo pelouro das Freguesias da Câmara Municipal.

Para além deste convívio, os autarcas de Famalicão reúnem-se em outros dois momentos que acontecem em setembro, na Feira de Artesanato, e em janeiro, pelos Reis.