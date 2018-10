“Conversas de Esquina”: o novo espetáculo da Fértil Cultural

A Fértil Cultural estreia, a 2 de novembro, às 21h30, na Casa das Artes, com reposição no dia seguinte, “Conversas de Esquina”. Esta é a décima primeira produção da companhia que tem sede em Gondifelos, e que será o primeiro episódio da trilogia escrita e encenada pelo diretor artístico da Fértil Cultural, Rui Alves Leitão, que culminará em 2020, ano que completa o 10º aniversário.

Com as “Conversas de Esquina” o autor pretende um exercício de diálogo entre duas personagens que vão discutindo factos das suas vidas aliadas a fatores sociais, políticos e até filosóficos. Esta conversa pretende suscitar uma reflexão sobre a atual condição humana, com o objetivo de provocar no público questões primordiais do seu dia-a-dia. Em suma, uma conversa que apesar da sua simplicidade de circunstância, toca em assuntos de extrema relevância nas nossas vidas.

“Conversas de Esquina” é uma co-produção da Fértil Cultural, Casa das Artes de Famalicão e Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, com as interpretações de Neusa Fangueiro e Tanya Ruivo.

Preço bilhete: 8€