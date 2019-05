Na tarde do dia 6 de junho, a Casa do Território, no Parque da Devesa, recebe uma conferência que assinala o Dia Mundial Anticontrafação. “Contrafação: um negócio em que todos perdemos” é o tema em discussão, a partir das 14h30, numa iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com a startup tecnológica Monttra.

Moderada pelo jornalista e comentador de assuntos económicos na TVI e no ECO, Paulo Ferreira, a conferência conta com a presença do Inspetor Geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, do Diretor da Direção de Marcas e Patentes do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, André Robalo, e da autora da tese de mestrado “Determinantes da (intenção de) compra de marcas de luxo contrafeitas”, Neuza Silva.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no portal do Famalicão Made IN (www.famalicaomadein.pt), sendo limitadas à capacidade da sala.