CONTOS D´AVÓ REGRESSAM A 28 DE SETEMBRO

Arranca no dia 28 de Setembro, em Joane, o festival “Contos d’ Avó”, promovido pelo Teatro da Didascália. Ao longo de três dias consecutivos, público e narradores convidados percorrerão três caminhos: o caminho da sabedoria, o caminho da intuição e o caminho da celebração.

O dia 28 será dedicado à sabedoria. O público será convocado para uma concentração no Largo 3 de Julho (Joane), de onde partirá, a pé, para a Casa da Igreja, edifício icónico em Joane. O público será convidado a visitar a casa, acompanhado por uma instalação sonora evocativa dos mistérios templários, onde a voz de Mauro Amaral, músico algarvio, o transportará para rituais de iniciação. No final da visita, haverá uma sessão de contos igualmente místicos, pelas vozes dos narradores Cláudia Fonseca (Lisboa), Jorge Serafim (Beja) e Luzia do Rosário (Beja).

O segundo dia de festival (29/09) será dedicado à intuição. O público será levado até à Capela dos Santos Passos. No adro da capela será apresentada a versão de câmara do espetáculo «Prelúdio: a mulher selvagem», dirigido por Bruno Martins. Ao espetáculo segue-se uma sessão de narração, com Cláudia Fonseca e Jorge Serafim, que explorarão este universo feminino.

O festival termina no dia 30, na Quinta da Bemposta (Joane). As actividades começarão às 15 horas, com um workshop de danças tradicionais, seguido por um workshop de percussão (às 16h). Após os workshops, o público será convidado para um passeio pela quinta. A viagem terminará num arraial.

Saiba mais na edição impressa do Jornal CIDADE HOJE.