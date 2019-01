Continuam a desaparecer carros em Famalicão, este foi o último

Todas as semanas há registo de diversos furtos de viatura no concelho de Vila Nova de Famalicão. O BMW da imagem foi o mais recente.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, a viatura desapareceu do local onde se encontrava estacionada, na zona do Covelo, na freguesia de Calendário, em Vila Nova de Famalicão, durante a madrugada desta sexta-feira. O proprietário da mesma só terá dado conta do furto esta manhã, quando saiu de casa para mais um dia de trabalho.

Se alguém avistou este BMW ou tem mais alguma informação deverá entrar em contacto com as autoridades ou com o número: 963 048 151