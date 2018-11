Continua onda de assaltos e atos de vandalismo em Famalicão

Desde o último fim de semana que os moradores e comerciantes na zona junto à estação de comboios de Famalicão não se sentem seguros com onda de assaltos e atos de vandalismo que têm assolado esta zona da cidade.

Depois de no início da semana se terem verificado assaltos a estabelecimentos comerciais e garagens, nas noites seguintes continuaram as tentativas de assalto a restaurantes / cafés e vários carros foram vandalizados.

Esta quinta-feira, os funcionários do Restaurante Aljubarrota, na Rua da Liberdade, nas proximidades da Polícia de Segurança Publica, encontraram a porta do estabelecimento arrombada. Para além disso, foram vários os condutores que viram os seus carros vandalizados, com as escovas dos pára-brisas arrancadas e deixadas no meio da rua.

Estes atos contínuos estão a deixar a população preocupada e a reclamar um maior policiamento nas ruas.