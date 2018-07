Continua em fuga homem que esfaqueou a namorada em Pedome

Continua a monte o alegado agressor da namorada, crime que aconteceu Pedome, pelas 19 horas de terça-feira. A mulher, de 38 anos, apresenta múltiplos ferimentos no corpo, ao que tudo indica desferidos por um objeto cortante.

A agressão aconteceu no interior do bar “Sempre Kontigo”. O agressor trabalhava nesse bar em regime de part-time e foi nesse local que trancou a vítima para a agredir. Antes de fugir disse ao patrão que tinha assassinado a namorada. A vítima está hospitalizada com ferimentos graves.

As causas para esta violenta agressão estão por apurar, mas segundo amigos da vítima poderão ter sido ciúmes. A Polícia Judiciária do Porto está a investigar.