Continental recomeça a laboração e renova contrato com centenas de trabalhadores

A Continental Mabor regressou esta semana ao trabalho, com metade dos funcionários, que estão a trabalhar em sistema rotativo.

O presidente do conselho de administração da Continental Mabor, Pedro Carreira, diz que é tempo de encarar o futuro com «otimismo pelo facto de termos alguns clientes que começaram a laborar», mas admite «muita preocupação» em relação às consequências do covid-19 sobre a economia.

No entanto, não se vislumbram nuvens negras sobre a Continental, que vai inclusive renovar com os 400 trabalhadores com contrato a prazo.

Esta empresa de Lousado, que está entre as cinco mais exportadoras de Portugal, regressa à laboração com 1500 trabalhadores, que estão em regime de lay-off a 50%, uma vez que trabalham quinze dias, depois param e entra outra equipa pelo mesmo período de tempo.

É o regresso possível à normalidade depois de três semanas encerrada, mas com os salários pagos a 100%.

Recorde-se que a Continental Mabor produziu no ano passado 18 milhões de pneus para veículos ligeiros e 25 mil pneus agrícolas.