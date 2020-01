Continental oferece mais um ecógrafo ao hospital de Famalicão

A Continental ofereceu um ecógrafo ao Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão.

É um equipamento, no valor de 20 mil euros, que vai para a futura Clínica da Mulher e da Criança, uma obra que fica pronta em março deste ano.

A entrega do ecógrafo aconteceu esta quinta-feira, no centro Hospitalar. O diretor executivo da Continental, Pedro Carreira, explicou que os laços solidários com o Hospital têm alguns anos. Em três anos, ofereceram dois ecógrafos e um raio-x.

O Centro Hospitalar agradece o apoio da comunidade e das empresas. O presidente do Conselho de Administração, António Barbosa, disse que os melhores profissionais precisam dos equipamentos certos para fazer os diagnósticos mais corretos.