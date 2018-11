Continental mostra bicicleta com pneus feitos de sapatilhas Adidas

No âmbito das novas plataformas de comunicação definidas – o Running e o projeto Vision Zero – a Continental marca presença na 15ª Maratona do Porto, que terá lugar este domingo.

Uma das surpresas é uma original Bicicleta Continental equipada com pneus feitos “de sapatilhas Adidas”. O equipamento remete para a parceria que o fabricante de pneus tem, há largos anos, com a marca de desporto para o desenvolvimento de compostos de borracha para aplicar na sola das sapatilhas, garantindo máxima segurança, conforto e estabilidade.

A marca de pneus vai, ainda, promover passatempos, desafios, brindes, photo activation com prémios para as dez fotos mais originais a serem tiradas durante os dois dias (2 e 3 de novembro) destinados ao levantamento dos dorsais, na Alfândega do Porto, e muitas outras iniciativas que irão surpreender os milhares de atletas que vão percorrer os 42 km´s que separam a partida da meta, ao longo de três cidades – Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

Marco Barbosa, diretor de Marketing da Continental em Portugal, destacou o impacto da estreia da Continental naquela que é considerada a maior maratona realizada no nosso país. “Queremos estar associados a atividades que contribuam ativamente para a saúde dos portugueses. Queremos estar mais próximos dos consumidores. O running contém na sua essência muitos daqueles que são os valores da Continental, nomeadamente a Confiança e a Paixão por Vencer”.

O que é o projeto Vision Zero? A mobilidade sem acidentes é o grande compromisso assumido pela Continental e o maior legado da empresa. A Continental desenvolve tecnologias inteligentes para o transporte de pessoas, sendo um fornecedor de confiança no setor automóvel, desenvolvendo soluções sustentáveis, seguras, confortáveis e acessíveis.