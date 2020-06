Continental Mabor já não tem intenção de reduzir salários

A Continental Mabor, com unidade de produção na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão, já não tem intenção de reduzir os salários dos trabalhadores.

A informação é de fonte oficial da empresa, citada pelo Jornal de Negócios. De acordo com a publicação, o recuo nos cortes salariais estará relacionado com a “evolução positiva dos mercados”.

As previsões fazem antever o levantamento do lay-off no final deste mês de junho e a retoma da laboração ao fim de semana no princípio de julho. Uma situação que deverá ser confirmada no decorrer desta semana, adiantou Vítor Sampaio da Comissão de Trabalhadores da empresa ao Negócios.

O mesmo representante dos profissionais revelou ter chegado a acordo com a administração da empresa para, nesta fase de resposta à pandemia, haver mais flexibilidade por parte dos trabalhadores para a troca de turnos, folgas e trabalho extraordinário.