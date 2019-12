Continental entrega cabazes a instituições locais

As empresas do Grupo Continental em Lousado doaram cabazes de Natal à Associação de Fradelos, ao Centro Social de Cabeçudos, ao Centro Social de Calendário, ao Centro Social de Esmeriz e ao Centro Social de Ribeirão, todas instituições da comunidade local.

«Todos os anos doamos bens a algumas instituições. Este ano decididmos uma abordagem diferente e doar a outras instituições. Como existem muitas instituições de solidariedade no concelho, selecionamos algumas de acordo com a sua localização geográfica. Pretendemos no futuro, e nesta época, abranger todo o concelho e pelo menos contemplar uma instituição de cada freguesia que presta apoio domiciliário», referiu Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor em representação das restantes empresas do Grupo sedeadas em Lousado.

A cerimónia de entrega dos cabazes decorreu durante o convívio natalício com ex-colaboradores.

O tradicional almoço de ex-colaboradores da Mabor, Continental Mabor e Continental Pneus Portugal realizou-se no dia 1 de dezembro. Este almoço reuniu mais de 500 participantes nas instalações da Continental Mabor, em ambiente de salutar convívio.