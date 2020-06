Continental entrega bens de primeira necessidade para ajudar famílias

Além das medidas para garantir a segurança e a saúde dos seus colaboradores em período de pandemia, as empresas do Grupo Continental de Lousado ajudaram instituições, no âmbito da sua responsabilidade social.

Neste contexto, a Continental doou 25 mil garrafas de água à Associação Casa – Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, para as duas delegações: Porto e Lisboa. Irá suprimir as necessidades durante um mês, uma vez que distribui cerca de 900 garrafas de água por dia.

A Continental destaca o trabalho que a Casa tem vindo a desenvolver junto de uma franja da população com necessidades muito especiais e que se agudizaram no decorrer desta pandemia.

As ajudas do Grupo Continental contemplaram ainda o Banco Alimentar Contra a Fome, com paletes de produtos alimentares. Os bens foram para as delegações de Braga e Porto que os fizeram distribuir por quem mais precisa e foram muitos os casos novos que surgiram neste tempo de pandemia pelo covid-19.

A ajuda foi prestada também a alguns centros sociais dos concelhos de Famalicão, Santo Tirso e Braga, com entrega de produtos de primeira necessidade.

Computadores a escolas do concelho de V.N. de Famalicão

A Continental em Lousado doou 13 computadores a dois agrupamentos escolares, aderindo a campanhas lançadas por escolas no concelho, no sentido de resolver, em parte, o problema das carências de equipamentos informáticos, especialmente para os alunos que foram sinalizados como estando privados desses equipamentos em casa.

As doações não se ficaram por aqui. Foram distribuídas mais de 3000 viseiras de proteção individual a vários parceiros que estiveram e continuam a estar na linha da frente no combate à COVID-19 – rede Conti 360º, rede ContiService e motoristas das frotas parceiras ou a ACeS Baixo Vouga – USF Flor de Sal. De referir ainda a colaboração com a Câmara Municipal e Bombeiros Voluntários Famalicenses, entre outras instituições que receberam apoios monetários ou em espécie.

Em 2019, as empresas da Continental em Lousado, no âmbito da responsabilidade social apoiaram diversas instituições, com mais de 110 mil euros.