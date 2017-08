CONTINENTAL DÁ RAIO-X PORTÁTIL AO HOSPITAL

A Continental ofereceu um Raio-X Portátil ao Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão. O aparelho custa 23.400 euros e foi pago na totalidade pela empresa.

Este equipamento vai servir, com maior rapidez e eficácia, as crianças internadas na pediatria.

A entrega do Raio-X Portátil aconteceu na tarde desta quinta-feira, numa cerimónia simbólica.

Na ocasião, o presidente do conselho de administração do Hospital, António Barbosa, enalteceu o gesto da empresa e falou da importância deste equipamento de última geração, que vai servir diretamente as crianças e adolescentes. O presidente do Conselho de Administração da Continental, Pedro Carreira, realçou que a Continental é uma empresa com responsabilidade social, com uma particular atenção para crianças e idosos.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, testemunhou este gesto da Continental, elogiando o seu compromisso com a comunidade e espera que este exemplo seja seguido por outras empresas.

O equipamento vai ser utilizado, preferencialmente, no serviço de Urgência Pediátrica e no internamento de Neonatologia da Unidade de Vila Nova de Famalicão do CHMA.