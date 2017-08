MILHÕES DE INVESTIMENTO E 45 NOVOS POSTOS DE TRABALHO

A Continental Mabor continua a apostar no aumento da sua capacidade produtiva. A empresa de Lousado prepara-se para avançar com um novo projeto de investimento, na ordem dos 14 milhões de euros, para construir três novas unidades que vão potenciar a produção de pneus e diversificar o portfólio da Continental. O investimento tem, também, um impacto ao nível do emprego, com a criação de 45 postos de trabalho.

Esta iniciativa empresarial recebeu na manhã desta quinta-feira, em reunião do executivo camarário, o reconhecimento de interesse público municipal, no âmbito do Regulamento de Projetos de Investimento de Interesse Municipal, que vigora desde 2015.

O residente da Câmara, Paulo Cunha, fala de «um investimento importante ao nível da geração de riqueza e da criação de emprego e que reforçará a performance exportadora de Vila Nova de Famalicão. A visão de ambição com que a Continental Mabor encara o futuro é inspiradora para o país».

Com este investimento, o gigante alemão demonstra o seu interesse na aposta na unidade fabril instalada em Famalicão, tanto na produção de pneus para veículos ligeiros de passageiros e comerciais (segmento PLT – Passenger and Light Truck), como na produção de pneus radiais agrícolas (a unidade LousAgro, lançada em 2016, num investimento de 50 milhões de euros com a criação de 125 postos de trabalho, é a única do grupo em todo o mundo). No âmbito deste projeto, a empresa garante que vai utilizar as tecnologias e práticas mais eficientes do ponto de vista ambiental.