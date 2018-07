Consulta pública sobre o Plano de Ação da Agenda Urbana do Eixo Atlântico

Está a decorrer até 30 de setembro de 2018 o período de consulta pública sobre o plano de ação para a implementação da agenda urbana do Eixo Atlântico

A agenda urbana da União Europeia é um novo método de trabalho que procura maximizar o potencial de crescimento das cidades e, através delas, enfrentar os desafios da sociedade.

No espírito de manter o nosso sistema urbano na vanguarda do desenvolvimento da UE, o Eixo trabalha numa Agenda Urbana para o sistema urbano da Euro-região, a primeira transfronteiriça da UE. Centrada numa estratégia coordenada de desenvolvimento urbano para todas as cidades do Eixo, para que avancem todas, embora cada uma ao seu próprio ritmo e de acordo com as suas prioridades, gerando sinergias e complementaridades que permitam o desenvolvimento do território Galiza-Norte de Portugal como um todo.

Para assegurar que o Plano responde às necessidades reais e expectativas do território, é aberta esta consulta pública, para a qual todos os organismos/instituições/pessoa individual é chamado a participar. Os interessados podem consultar o Plano através do seguinte link https://www.eixoatlantico.com/gl/secretaria-xeral/axenda-urbana e enviar as suas contribuições para o email: eixoatlantico@eixoatlantico.com indicando no assunto: “consulta agenda urbana”.