Conservatório de Dança de Famalicão arrecadou 28 medalhas em concurso internacional

A An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, marcou presença no Grand Jeté International Dance Awards, entre os dias 28 a 30 de maio. O Conservatório levou a competição 30 alunos que arrecadaram sete medalhas de ouro, 12 de prata e nove de bronze.

Os alunos foram avaliados por um júri constituído pelos jurados Simona Noja Nebyla, Misha Tchoupakov, Ingrida Svedunova, Michael Raynaud, Joni Österlund e Hugo Vieira. Além das medalhas conquistadas, as bailarinas Catarina Azevedo e Diana dos Santos foram reconhecidas com os prémios Special Award Ballet Shop e Special Award Best Solo Level 4 Pro, respetivamente.