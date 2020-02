Conservatória sem Sistema Integrado de Registo Automóvel

O deputado Telmo Correia questionou o Ministro da Administração Interna acerca da falta de instalação do SIRAUTO na Conservatória do Registo Automóvel de Famalicão.

O sistema SIRAUTO – Sistema Integrado de Registo Automóvel – é uma nova aplicação informática de registo de veículos automóveis.

Perante a alegada ausência do sistema informático, o deputado do CDS quer saber se os munícipes serão obrigados a recorrer a outras conservatórias com competência para a prática de atos relativos a veículos automóveis. Pergunta, também, se este é um ato isolado ou se se verifica noutras conservatórias. Questiona, ainda, que medidas específicas vai o Ministro tomar para resolver o problema na Conservatória de Famalicão.

«Em Famalicão, um concelho com forte dinamismo económico, a falta do SIRAUTO está a causar graves constrangimentos económicos, tanto mais inexplicáveis e inaceitáveis quanto é certo que o SIRAUTO existe e está operacional em concelhos limítrofes ao de Famalicão», analisa Telmo Correia.