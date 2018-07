Conhece esta bandeira? Vai encontrá-la nas praias este verão.

As praias portuguesas têm uma nova bandeira no areal, com uma risca vermelha e outra amarela, o que indica a zona recomendável para os banhistas entrarem na água e que é controlada pelos nadadores-salvadores ao longo do dia.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Pereira da Fonseca, explicou que a bandeira “irá ajudar o banhista que frequenta a praia, mais do que ao próprio nadador-salvador”.

“Trata-se de uma ajuda para quem frequenta as praias e tem alguma limitação, porque não tem à vontade para andar dentro de água ou porque as condições não são as melhores, ou ainda porque tem crianças”, disse Fernando Pereira da Fonseca.