Conheça as restrições à circulação durante o período de ano novo

Devido à pandemia, durante o período da passagem de ano, é proibida a circulação entre concelhos e há recolher obrigatório às 23:00 de 31 de dezembro em todo o território continental. Estão proibidos ajuntamentos na via pública e festas públicas.

Conheça as medidas para o período do Ano Novo (aplicadas a Portugal continental):

Proibida a circulação entre concelhos entre as 00h00 de 31 de dezembro e as 05h00 de 4 de janeiro;

A circulação na via pública é proibida a partir das 23h00 no dia 31 de dezembro; nos dias 1, 2 e 3 de janeiro – proibida a partir das 13 horas.

São proibidas as festas públicas ou abertas ao público e os ajuntamentos na via pública com mais de 6 pessoas.

A estas medidas acrescem as que estão em vigor mediante o risco de cada concelho (moderado, elevado, muito elevado e extremo).

A restauração, no dia 31 de dezembro, pode funcionar até 22h30. Já nos dias 1, 2 e 3 de janeiro o horário permitido é até às 13 horas, exceto para entregas ao domicílio.