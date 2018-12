Conflitos entre adeptos do F.C. Famalicão e do Leixões S.C. já são notícia há 3 anos

As agressões entre adeptos que iam assistir ao F.C.Famalicão x Leixões S.C., registadas em vídeo e divulgadas em exclusivo pela Cidade Hoje este sábado, foram notícia em toda a imprensa desportiva nacional.

Muitos foram aqueles que, através das redes sociais, não se mostraram surpreendidos com as imagens, uma vez que as más relações entre os adeptos destes dois clubes não são novidade.

Em janeiro de 2017 a Cidade Hoje registou, mais uma vez em exclusivo, uma cena de pancadaria que terminou com uma esplanada e diversos carros destruídos, no centro de Vila Nova de Famalicão.

VÍDEO: CONFRONTOS ANTES DO FAMALICÃO – LEIXÕESO jogo entre o Famalicão e o Leixões ficou marcado por confrontos entre os adeptos dos dois clubes, antes do início da partida e fora do Estádio Municipal. A situação que mereceu mais atenção por parte das autoridades foi vivida na Avenida de França, na pastelaria Desejos, localizada no Edifício Dallas, quando adeptos da equipa visitante pegaram nas mesas e cadeiras da esplanada, e arremessaram contra alguns apoiantes do Futebol Clube de Famalicão. Publicado por Cidade Hoje em Domingo, 15 de Janeiro de 2017

Em maio de 2016, um dos autocarros que transportava adeptos do Famalicão para um jogo em casa do Leixões, acabou recebido com pedras, deixando alguns passageiros com ferimentos ligeiros.

O Leixões vai ter de disputar dois jogos em casa à porta fechada por "comportamento incorreto do público" e "… Publicado por Cidade Hoje em Terça-feira, 3 de Maio de 2016

Este sábado, relembramos que se viveram momentos de grande tensão, nas imediações do Estádio Municipal 22 de Junho.