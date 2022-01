Confirmado quarto foco de gripe das aves em Portugal

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão associa-se à divulgação do Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal de 2022, promovido pela Associação Internacional de Lions Clubes – Distrito Múltiplo 115, Fundação Lions de Portugal e a Guerra e Paz Editores. Este prémio tem um valor monetário de dois mil e quinhentos euros, atribuído ao autor da obra premiada.

O prémio foi criado em 2011 e destina-se a premiar a melhor novela ou romance inéditos de autores portugueses, tanto de autores estreantes como de autores com obra já publicada. Concebido para servir a causa da leitura e os autores e a literatura portuguesa, este é um prémio que se enquadra nos objetivos de ligação e divulgação da cultura que norteiam, também, a ação do Lions de Portugal.

As candidaturas, que deverão ser formalizadas até às 23h59 do dia 25 janeiro deste ano, serão somente recebidas por email. As condições a que devem submeter-se as candidaturas constam do regulamento disponível em http://www.lionsclubes.pt/premios/leitura_reg.pdf e no site da Guerra e Paz Editores que publicará a obra vencedora, tal como publicou o romance Vidas por Fios, de José Martinho Gaspar, vencedor da edição de 2019; Os Dentes do Tejo, de Evelina Gaspar, romance vencedor do Prémio de 2020; e o romance vencedor de 2021, A Desaparecida, de Ricardo Lemos.