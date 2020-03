Confirmado primeiro famalicense com coronavírus

Um famalicense, residente em Brufe, com mais de 50 anos, está internado no Hospital de S. João, depois de confirmado, em primeira análise, que está infetado pelo coronavírus. Pai e filho, com sintomas da doença, foram internados na unidade hospitalar do Porto, esta terça-feira. O filho, depois de duas análises, deu negativo, pelo que deverá ter alta em breve. Já o pai, após primeira análise, deu positivo e aguarda contra-análise. A mãe está em casa de quarentena.

Cidade Hoje apurou que o jovem, estudante universitário, esteve em contacto com um professor, também ele infetado com o vírus. Poderá ter sido este o foco que desencadeou a doença no seio familiar.