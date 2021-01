O presidente da Câmara Municipal concorda com as medidas tomadas pelo governo, relativamente ao confinamento, mas admite que se deveria ir mais longe, nomeadamente, com o fecho das escolas.

Paulo Cunha considera que o ensino à distância para o secundário e universitário funcionaria bem e impediria, com esta medida, transportes públicos cheios e escolas lotadas, mais concretamente, durante as refeições. «O governo esteve mal nesta matéria», critica Paulo Cunha