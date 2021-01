Avança o Expresso que o Governo vai avançar com uma medida de apoio às famílias que passa pelo pagamento de cerca de 10% da fatura da luz.

Segundo o semanário, que cita fonte do Ministério do Ambiente, o Governo “preparou uma medida que prevê o pagamento de cerca de 10% da fatura do mês, que significa na prática a diferença entre a fatura de 2020 e a deste ano”.