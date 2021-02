O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, foi o convidado do programa Connect The World with Becky Anderson, da CNN.

O membro do governo fez um ponto da situação da pandemia de Covid-19 em Portugal e revelou alguns pormenores sobre a evolução do vírus. Santos Silva revelou que 50% das novas infeções nesta nova vaga foram pela variante britânica.

Quando ao confinamento geral, Augusto Santos Silva admitiu que ele durará até depois da Páscoa.

Reveja a entrevista: