Restaurantes e cafés vão ver a sua atividade condicionada durante o período de confinamento geral.

De acordo com o documento explicativo do governo, restaurantes e cafés vão poder trabalhar somente em regime de take away e com entregas ao domicílio.

A restrição faz parte das medidas apresentadas pelo governo para combater os números elevados de novos infetados e mortes provocadas pelo novo coronavírus.

A medida é valida a partir da próxima sexta-feira.