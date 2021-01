O Conselho de Ministros extraordinário já terminou e a SIC encontra-se a revelar algumas das medidas que o Primeiro Ministro, António Costa, se prepara para anunciar.

As vendas ao postigo vão ser proibidas. Esta decisão surge como forma de evitar aglomerações à porta dos estabelecimentos.

Outra das novidades está relacionada com a fiscalização: As autoridades vão estar com mais policiamento nas ruas, ações de fiscalização aos estabelecimentos e multas para todos os incumpridores.