Confinamento entra em vigor mas está prevista liberdade de circulação para dia de eleições

Tal como já foi noticiado, deverá entrar em vigor esta quinta-feira o segundo confinamento geral em Portugal.

Este confinamento conta com algumas exceções, uma delas prevista para 24 de janeiro, dia de eleições presidenciais.

Segundo avança o Jornal Público, nesse dia haverá liberdade de circulação, ou seja, os portugueses poderão sair de casa sem restrições com o objetivo de poder exercer o seu direito de voto.

Uma da outras exceções que deverão fazer parte do novo confinamento geral está relacionada com o ensino. As escolas deverão continuar abertas e a receber os alunos para as atividades letivas como tem acontecido até agora.

Pode saber mais no artigo do Público aqui